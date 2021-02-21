فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم





بعد حلقة رانيا يوسف ، انقلبت مواقع التواصل الإجتماعي عليها بسبب تصريحاتها الجريئة ، وهو ما كان سببًا في قيام محامي بالنقض برفع دعوى ضد رانيا يوسف واتهامها ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.





براءة رانيا يوسف





وقضت محكمة جنح قصر النيل اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عمرو هريدى، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.



كما قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف في دعوى ثانية مقامة ضدها لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي على خلفية تصريحاتها عن "المؤخرة والحجاب" في إحدى القنوات التلفزيونية، لجلسة ٢٨ فبراير.







رانيا يوسف اعتادت على تلك المواقف والهجوم والنقد ، تحديدًا منذ 3 سنوات منذ ظهورها في مهرجان الجونة بفستان اسود بدون بطانة ، كان ذلك الشعلة التي أِشعلت نيران الهجوم على رانيا يوسف، وتوالت بعدها العديد من الموقف من نفس النوع التي تعمدتها الفنانة في ظهورها في مختلف المهرجانات والاحتفاليات .









بعد قرار براءة رانيا يوسف ، قامت النجمة بالتعليق على الأمر ، زكتبت عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على أنستجرام :" شكرًا القضاء المصرى، سيظل القضاء المصرى راعى الحقوق والحريات" .





بيان رانيا يوسف ومحاميها

بعد لقاء رانيا يوسف مع الإعلامي نزار الفارس ، الذي كان سببًا في فتح النار عليها بسبب بعض الأسئلة ، أصدر طارق العوضي ، محامي رانيا يوسف بيانًا للرد على كل ما دار بالحلقة ، وجاء البيان :" جري العرف أن لكل مهنه قانون صارم وواضح ينظمها ببنود ومواد محدده ولكن من المعلوم أن لكل مهنه ميثاق شرف إنساني إلي جانب مواد القانون الجامدة حيث أن ميثاق الشرف يعد بمثابة ظل القانون وميثاق الشرف الإعلامي يجبر المشتغلين بالإعلام أن يحترموا ضيوفهم ويحترموا رغبتهم في الإخبار عن أنفسهم بالطريقة التي يريدون، خاصة إذا كانوا هؤلاء الضيوف هم مشاهير المجتمع وخاصته".





منذ ما يقرب من شهر ونصف ، حلت النجمة رانيا يوسف ضيفة مع الإعلامي نزار الفارس في قناة الرشيد العراقية ، لكن هذا اللقاء لم يكن لصالحها حيث فتحت قلبها وأدلت بتصريحات وضعتها في محل الاتهام والهجوم بعد حديثها عن مفاتنها وعن رأيها في الحجاب .

كما قالت رانيا يوسف في البيان :" في الحقيقة أنني كنت اتخذت قرارا بالحد أو الامتناع المؤقت عن اللقاءات الصحفية أو التلفزيونية وبالذات التي تعتمد على نشر التسجيل المصور عبر وسائل التواصل طلبا للمزيد من المشاهدات حيث ثفافة « الترند» التي تتطلب في كثير من الأحيان قص وتغيير فحوى الكلام وإظهار لقطات مجمعة من الحوار «برومو» تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار .. ولكني وبعد إلحاح من مذيع عراقي - مع كامل حبي وتقديري لشعب العراق العزيز والجمهور العراقي -فقد أرسل هذا المذيع رسائل كثيرة وملحة أن لقائي مع قناته ليلة رأس السنة سيكون نصرًا كبيرًا له في مجال عمله وأن القناة لا تملك الميزانية التي تجعلها تدفع المبالغ التي يحصل عليها الشخصيات العامة والفنانين وبعد ٕإلحاح مستمر وافقت على إجراء اللقاء بدون أي مقابل مالي وتقديرا للجمهور العراقي الكبير .. لكنني وفي أثناء الحوار فوجئت ببعض الأسئلة التي يمكن أن نسميها « أسئلة سمجة».. فكان الرد التلقائي مني أن أجيب بشيء من السخرية والضحك وهذه طريقة معروفة لمواجهة السماجة ".