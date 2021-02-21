الدوري الإسباني .. قادش ينتزع تعادلا قاتلا من برشلونة فى كامب نو.. فيديو





افتتح برشلونة التسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 32، من ركلة جزاء.





وتمكن قادش من إدارك التعادل في الدقيقة 89 ، من ركلة جزاء نفذها اليخاندرو فيرنانديز بنجاح.





وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:







في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري



خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان









وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما وصل قادش إلى النقطة 25 في المركز الـ 14.

حسم التعادل 1 - 1، نتيجة مباراة برشلونة وقادش التي أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.