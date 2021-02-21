وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بالتأهل لنهائيات البطولة الإفريقية

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لتهنئته بتحقيق المنتخب المصرى لكرة السلة العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 وصعوده إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية لكرة السلة والمؤهلة بدورها لبطولة كأس العالم لكرة السلة.وتمكن المنتخب المصري من التأهل لبطولة إفريقيا 2021 المقرر اقامتها في رواندا أغسطس القادم بعد تخطي التصفيات بالعلامة الكاملة وبدون أي هزيمة.





وخلال اتصاله حرص وزير الرياضة على تهنئة لاعبي المنتخب وجهازهم الفني والإدارى بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى دعم الدولة المصرية لجميع المنتخبات الوطنية لاستمرار مسيرة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في جميع اللعبات سواء على مستوى القارة الأفريقية أو على مستوى البطولات العالمية.





وأضاف صبحى أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات تبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية وفى العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذى توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.