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رياضة

الرجاء يقصي اتحاد المنستير ومهاجم الزمالك يقود نابسا للتأهل لمجموعات الكونفدرالية

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل الرجاء البيضاوي المغربي لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بفوزه على اتحاد المنستير التونسي بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 6-5.

اتحاد المنستير استطاع الفوز في الوقت الأصلي بهدف جيلاسي في الدقيقة 39، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 1-1، ويتجها للضربات الترجيحية.

وفي الضربات الترجيحية، أضاع بن رمضان وصغراوي لـ اتحاد المنستير، ليتأهل الرجاء لدور المجموعات.

وقاد إيمانويل مايوكا، مهاجم الزمالك السابق، فريقه نابسا ستارز الزامبي، لبلوغ دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد تعادله مع جور ماهيا الكيني بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب من دور الـ 32 الثاني.

الفريق الزامبي كان حقق الانتصار في كينيا بهدف نظيف، لكنه تأخر أمام جور ماهيا في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، أحرزها إيمانويل مايوكا بنجاح ليقود فريقه لبلوغ دور المجموعات.

ويدرب نابسا ستارز المدرب المصري محمد فتحي الذي نجح في قيادة نابسا لبلوغ دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.
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