نائب صعيدي: لن نكتفي بإيقاف تامر آمين وسنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده

في تطور سريع لقضية "تامر آمين" تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إهانته، لأهل الصعيد وللمرأة المصرية.





وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، أنه لن يكتفي بصفته نائبًا عن الشعب بإيقاف الإعلامي "تامر آمين".





وقال "سالم"، إنه عملا بنص المادة ٢١٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ تقدمت بطلب بيان عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن البيان العاجل المقدم منه له أهمية عامة وعاجلة، لعرضه على المجلس في جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 28 من شهر فبراير الجاري، وهو بشأن أمر المذيع تامر أمين، إذ فوجئ الشعب في برنامجه على فضائية "النهار"، وأثناء حديثه عن قضية الزيادة السكانية يقول "إن أحد مسببات هذه الزيادة إنما يرجع إلي أن أهالي الصعيد والأرياف يمليون للإنجاب بغرض مساعدة أبنائهم لهم فيما بعد ويشحنون بناتهم للعمل خادمات بالقاهرة والإسكندرية".





ولا يمثّل حديثه تحديًا سافرًا لمشاعر سيدات الريف والصعيد فقط، بل لكل الأسر المصرية، وهو وصف لا يمت بصلة لأخلاق وآداب وسلوك مهنة الإعلام في مصر.





وأضاف سالم أنه طالب المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مراجعة شاملة لمحتوى البرامج والسياسات والخطط التي تضعها القنوات الفضائية للتحقق من التزامهم بأحكام الدستور والقانون ومقتيضات السلام الاجتماعي.





وأضاف أن ما ذكره تامر أمين، هو تجاوز لا يمت بصلة لأخلاق وآداب وسلوك مهنة الإعلام في مصر، وضرب في بنيان الجسد المصري المتماسك واحتقار وازدراء لمهنة شريفة تقتات منها سيدات فضليات وعفيفات من كل أنحاء الجمهورية، ومنهن الآن ما يحمل مؤهلات عليا، وينظر لهن الجميع بكل الاحترام والتقدير، ومحتقرا لنص دستوري أقسمنا على احترامه جميعا أعضاء وحكومة، وهذا النص هو المادة 12 التي جعلت العمل حق وواجب وشرف، وممارس شكل صارخ من أشكال العنف اللفظي ضد نساء الصعيد المصونات.