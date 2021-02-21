شاهد .. أفخم وأغلى حفلات الزفاف بالهند

تعد شركة "نتفيلكس" العالمية عرض جديد يكشف كواليس حفلات الزفاف الهندية للعائلات الأكثر ثراءا، و مراسمها ذات التكلفة الباهظة التي تصل إلى ملايين الجنيهات.

يأخذنا العرض الجديد، إلى عالم مراسم الزفاف للطبقات الغنية في الهند، والتي توضح المعالم تلك الحفلات وتجهيزاتها الفخمة المهرة للغاية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" يشمل العرض كواليس تخطيط 12 عريس وعروس من أصحاب الطبقات الغنية، لكل التفاصيل لحفلات زفافهم الخاصة.

ويظهر العرض الذي جاب أغلب مدن الهند ، فرقًا من مخططي حفلات الزفاف وهم يخططون لكل شئ لإنشاء يوم مثالي ، من المواقع المذهلة والمجموعات الفخمة والحفلات المخصصة.

ويبدأ العرض المنتظر بعروسين يسفرين من الولايات المتحدة إلى الهند لتنفيذ وتخطيط لزفافهما الضخم على أكمل وجه .

ويكشف العرض رحلة العروسين بداية من سفرهم من أمريكا إلى الهند حتى تنظيم حفل زفافهما وعقد قرانهما في حفل ضخم ومبهر.

يظهر العرض المسجل، الضيوف وهم يستمتعون بعشاء البوفية الفخم الذي تم إعداده على شكل كرة خارجية كاملة مع وضع الأحرف الأولى للأزواج في الأضواء على جدار عملاق.

خلال زفة العروسين ، يشاهد الضيوف عروضًا من رماة اللهب والموسيقيين والراقصين التقليديين.

وتوضح أحد الأسر سبب إنفاقها الكثير من المال لإنشاء مثل هذه الأمسية الخاصة قائلين: "يتعلق الأمر بجعل العروسين سعداء حتى يتمكنوا بعد ذلك من إحضار نوع من الصداقة الحميمة إلى الحدث والاحتفال به معا.