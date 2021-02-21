خلاف علي المسار الجوي.. القصة الكاملة لأزمة طائرة الزمالك المتوجهة للسنغال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء القادم.





وتوجهت بعثة الزمالك أمس إلى مطار القاهرة متوجهة إلي السنغال استعدادا لخوض مواجهة تونجيث بدوري أبطال إفريقيا وستستغرق رحلة الطيران ٨ ساعات.





ووصلت طائرة بعثة الزمالك الي مطار حاسي مسعود بالجزائر كترانزيت لمدة نصف ساعة للتزود بالوقود قبل التحرك إلى السنغال.





ولكن ما حدث أن، فريق الزمالك ظل عالقا بالجزائر بعد رفض دخول الطائرة الخاصة بالنادي للمسار الجوي من الجزائر للسنغال قبل أن تتدخل إدارة الزمالك باتصالات مع كافة الجهات المسئولة لحل الأزمة.





واكدت إدارة النادي استجابة كافة الجهات المسئولة لاتصالات النادي وتضافر الجهود لحل أزمة الفريق خاصة وأنه يمثل مصر في البطولة الإفريقية وأسفرت تلك الجهود عن حل الأزمة.





وتحركت الطائرة من الجزائر إلى السنغال عبر المسار الجوي من دولة مالي.





وتوجهت اللجنة بالشكر لوزراء الخارجية والشباب و الرياضة و الطيران المدني على جهودهم في حل الأزمة، معربة عن ثقتها فى الفريق وقدرته على العودة من السنغال بنتيجة إيجابية.