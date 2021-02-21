ماذا يحدث بالجسم عند شرب الماء الدافئ ؟

على الرغم أن معظم الناس يفضلون استهلاك المياه العادية، إلا أن الباحثين أظهروا أن شرب الماء الدافئ له بعض الفوائد الحصرية لصحتك.





ووفقًا للطب الصيني والهندي القديم فإن بدء اليوم بكوب من الماء الدافئ يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي ويوفر مجموعة من الفوائد الصحية.





شرب الماء الدافئ بعد كل وجبة أو اشربه ثلاث مرات أو أربع مرات كل أسبوع بانتظام، حيث كثير من الناس يتبعون شرب الماء الدافئ كعلاج صحي شامل، فيتم تناوله أول شيء في الصباح أو قبل النوم مباشرة للحصول على صحة مثالية.

لذلك تستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Bold Sky” أبرز 6 فوائد صحية مذهلة عند استهلاكك للماء الدافئ.





1. يساعد على الهضم

شرب الماء الدافئ يساعد على تهدئة وتنشيط الجهاز الهضمي، فعندما يمر الماء الدافئ عبر معدتك وأمعائك، تصبح أعضاء الجهاز الهضمي رطبة بشكل أفضل وتكون قادرة على التخلص من النفايات بسرعة، كما أنه يعمل كمواد تشحيم تحافظ على استمرار عملية الهضم.





اقرأ أيضا | بعد تحذيرات الأرصاد .. مشروبات ترفع المناعة وتمنح الدفء





2. يعالج الإمساك

فالإمساك مشكلة شائعة في المعدة تتطور بسبب ندرة المياه في الجسم، لذا فكوبًا من الماء الساخن على معدة فارغة في الصباح لتحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك، حيث أن شرب كوب من الماء الساخن يساعد الأمعاء على الانقباض وإخراج الفضلات القديمة من الجسم





3. يخفف احتقان الأنف

قد يخفف بخار الماء الساخن من صداع الجيوب الأنفية، سيؤدي استنشاق هذا البخار بعمق إلى إرخاء الجيوب الأنفية المسدودة، وبما أن لديك أغشية مخاطية في جميع أنحاء عنقك، فإن شرب الماء الساخن سيمنع تراكم المخاط.





4. يهدئ الجهاز العصبي

شرب الماء الساخن يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز العصبي المركزي وترطيب الجسم، مع عمل الجهاز العصبي بشكل جيد دون أي مشاكل، سيكون جسمك أقل ألمًا وأوجاعًا.





5. يساعد على إنقاص الوزن

شرب الماء الساخن يساعد على تكسير رواسب الدهون في الجسم ويساعد في إنقاص الوزن، فعند شرب الماء الساخن يخفض جسمك درجة حرارتك الداخلية، مما يحسن عملية التمثيل الغذائي، تناول كوبًا من الماء الساخن أو الدافئ مع الليمون أو العسل بعد كل وجبة، حيث يحتوي الليمون على ألياف البكتين التي تتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام وهي مثالية للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قلويًا.





6. يخفف الألم

شرب الماء الدافئ يزيد من تدفق الدم إلى الأنسجة، مما يسمح للعضلات بالاسترخاء، وهذا يمكن أن يساعد في جميع أنواع الآلام من آلام المفاصل إلى تقلصات الدورة الشهرية، فإذا كنت تعاني من آلام في المعدة أو صداع أو ألم في الجسم، فتناول كوبًا من الماء الساخن للحصول على راحة فورية.