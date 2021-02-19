فوائد الماء الدافئ والعسل.. للتخسيس وعلاج السعال

فوائد الماء الدافئ و العسل يعملان علي المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين الجهاز الهضمي إلى العمل كمزيل للسموم نهائيًا، يجب أن يصبح هذا المشروب القوي عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي عاجلًا وليس آجلًا.





فوائد الماء الدافئ والعسل للصحة 01. يساعد في إنقاص الوزن 02. يحافظ على رطوبة الجسم 03. يحسن الجهاز الهضمي 04. يقوي جهاز المناعة فوائد الماء الدافئ والعسل للبشرة 01. يجعل بشرتك متوهجة 02. يقلل الالتهاب 03. يقلل الندبات والعيوب











فوائد العسل قبل النوم

العسل مصدر كبير لعدد من الفوائد الصحية وخصوصا فوائد العسل قبل النوم، مثل تحسين صحة الجلد ، وتحسين التمثيل الغذائي ، والترطيب ، وما إلى ذلك.





ولكن على الرغم من أنه طبيعي ، إلا أنه لا يزال يحتوي على كمية عالية من السكر والسعرات الحرارية ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المشاكل. لذلك ، من الأفضل عدم الإفراط في تناول العسل وتناوله باعتدال والافضل الاستفادة عند فوائد العسل قبل النوم.





فوائد الماء الدافئ والليمون والعسل على الريق للتخسيس يعتقد أن شرب الماء الدافئ مع العسل ورذاذ الليمون أول شيء في الصباح هو علاج فعال مضاد للسيلوليت ، حيث يساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. لكن مع 64 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة ، كيف نستفيد من فوائد الماء الدافئ والليمون والعسل علي الريق للتخسيس أن يساعدك العسل على التخلص من تلك الأرطال الزائدة ؟ وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة الكلية الأحيث مريكية للتغذية ، فإن العسل يساعد في التحكم في شهيتك . إذا كنت تستهلك العسل قبل النوم ، يبدأ الجسم في حرق المزيد من الدهون خلال تلك الساعات المبكرة من النوم. يمكنك حتى اتخاذ خطوة إضافية واستبدال كل السكر المكرر في نظامك الغذائي بالعسل لإعادة توازن إشارة الدماغ التي تجبرك على تناول المزيد من الأشياء الحلوة.





فوائد العسل مع الماء الدافئ قبل النوم

يغنيك عن مشروبات الطاقة ونسيان تناول القهوة استخدم العسل بدلًا من السكريات والمحليات في الشاي ، أو قم بتخبز الأشياء الجيدة ، يمتص الجسم الجلوكوز الموجود في العسل بسرعة ، مما يعطي دفعة فورية للطاقة ، بينما يوفر الفركتوز طاقة مستدامة لأنه يتم امتصاصه ببطء. وجد أيضًا أن العسل يحافظ على مستويات السكر في الدم ثابتة إلى حد ما مقارنة بأنواع السكر الأخرى.

2. يعالج السعال: وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 في مجلة طب الأطفال (وجدتي) ، يمكن أن تساعد ملعقتان صغيرتان فقط من العسل في علاج السعال المستمر . بفضل خصائصه المضادة للميكروبات ، لا يهدئ العسل الحلق فقطولكنه يقتل أيضًا بعض البكتيريا.













فوائد شرب العسل مع الماء على الريق للتنحيف



