لهذه الأسباب عليك بشرب الكثير من الماء

من المعروف أن شرب الماء ضروري للصحة العامة، ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعل شرب الماء مفيدًا جدًا لك.

في الواقع، هناك الكثير من الفوائد التي لا يعرفها الكثير من الناس، لذلك، لمساعدتك على فهم ما يحدث بالضبط عندما تشرب كمية كافية من الماء، قمنا بإدراج بعض أفضل الفوائد التي تحصل عليها من البقاء رطبًا بشكل صحيح، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تحفز عملية التمثيل الغذائي لديك.





وتم إجراء الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع ووجدت الدراسات أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك. يمكن أن يؤدي شرب حوالي 16 أونصة في الساعة إلى زيادة التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 30٪ خلال 30-40 دقيقة القادمة! من أجل تعبئة الدهون، يوجد إنزيم واحد في الجسم يسمى الليباز الماء هو أحد المكونات الأساسية التي تنشط الليباز.





يمنحك المزيد من الطاقة.





ويمكن أن تؤدي الإصابة بالجفاف ، ولو بشكل طفيف ، إلى الإرهاق والضعف والدوخة وعدم توازن الكهارل. سيؤدي الحفاظ على رطوبتك إلى رفع مستويات الطاقة لديك. ناهيك عن أن شرب كمية كافية من الماء يعد جزءًا مهمًا من الحفاظ على قوة العضلات وزيادة إنتاج خلايا الدم والعضلات الجديدة.





يمنع السرطان

تشير الأبحاث إلى أن البقاء رطبًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة هائلة تصل إلى 45٪ ، وسرطان المثانة بنسبة 50٪، وربما يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الثدي. عندما تحافظ على رطوبتك ، يمكن لجسمك نقل العناصر الغذائية بشكل فعال وإزالة النفايات السامة من جسمك.





يحسن وظائف المخ

هل تعلم أن شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا يمكن أن يزيد من قدراتك المعرفية بنسبة تصل إلى 30٪؟ كلما زادت كمية الماء التي يمتلكها دماغك، زادت كمية الأكسجين التي يحصل عليها. وهذا بدوره يجعله يعمل في أفضل حالاته.





صحة أسنان أفضل

شرب الماء أفضل لأسنانك من المشروبات السكرية. هذا يعني أنك ستحتاج إلى حشوات أقل ، مما سيؤدي إلى انخفاض فواتير طبيب الأسنان أيضًا. إنه الفوز!





بشرة أكثر شبابًا

يمكن أن يؤدي استهلاك الماء بانتظام إلى تحسين لون وملمس بشرتك. يحدث هذا لأن الماء يساعد في التخلص من السموم ويحسن تدفق الدم إلى الجلد.





يساعد المفاصل

لقد وجد أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يقلل من آلام المفاصل عن طريق الحفاظ على الغضروف طريًا ورطبًا.