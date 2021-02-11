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مرأة

لن تتوقع.. ماذا يفعل الماء في أسنان طفلك؟

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:46 م
ماذا تفعل الماء في
ماذا تفعل الماء في أسنان طفلك ؟
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حياة عبد العزيز
أثبتت دراسة جديدة، أن يلعب الماء دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على صحتنا، وتعمل وظائف الجسم بكفاءة، يلعب الماء أيضًا دورًا مهمًا جدًا في صحة الفم لدينا أيضًا.

كيف يمكن أن يساعد الماء في تقليل مخاطر تسوس الأسنان، وفقا لموقع "timesnownews".. 


1- يساعد الماء في تنظيم المزيد من اللعاب والذي بدوره يمنع جفاف الفم ورائحة الفم الكريهة. هذا يساعد في منع التهاب اللثة ونزيفها.
2- يغسل الرواسب في الفم ويبقيه نظيفًا ومنتعشًا.
3- يساعد على تحييد الأحماض التي تنتجها البكتيريا على أسطح الأسنان لمنع تسوس الأسنان.
4- يوفر معادن مهمة مثل الفلورايد والكالسيوم والفوسفات وغيرها مما يقوي المينا لمحاربة تسوس الأسنان.
5- يقلل من اندلاع الآفات المعدية في الفم.
6- يساعد الماء أيضًا في الحفاظ على طقم الأسنان سليمًا في الفم.
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