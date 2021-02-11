أغربها الفلفل الحار في الماء.. 5 مشروبات تقضي على الصداع في دقائق

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الصداع، ولكن الكثير لا يعلم السبب الحقيقي وراء الإصابة به، ويزدهر الصداع بسبب الجفاف، لذا تناول كوبًا من الماء لتخفيف الألم، ويزيد الماء من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، ولكن شرب الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة، لأن الماء البارد أو المثلج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصداع أو يسبب "تجميد الدماغ" غير المرغوب فيه.
يمكن للمركب الموجود في الفلفل الحار ويسمى الكابسيسين، أن يضعف ناقلا عصبيا مسئولا عن إرسال نبضات الألم إلى الدماغ، لذلك قم برش القليل من الفلفل الحار في الماء الدافئ واحصل على بعض الراحة.
كما يحتوي اللوز على نسبة عالية من المغنيسيوم والمعادن الأخرى للمساعدة في وقف الصداع المخيف أو الصداع النصفي، كما أنه يحتوي على الساليسين، الذي يتحول إلى حمض الساليسيليك، المنتج الثانوي الأساسي للأسبرين، لذلك لديك مسكن طبيعي وآمن للألم، يمكنك أيضًا تناول حفنة من اللوز، لكن الحليب يمكن أن يكون منعشًا ومرطبًا للغاية.
يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الالتهاب القوية التي تقلل الضغط في الأوعية الدموية في الدماغ بينما تقلل أيضًا من خطر التجلط، وتشمل الفوائد الأخرى انخفاض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب.
يجب أن تستهلك مزيل السموم القوي هذا كل صباح بعد الاستيقاظ، ولكن أيضًا عندما يطل الصداع يمكن أن يقلل ماء الليمون من شدة الصداع، خاصةً إذا كان الصداع ناتجًا عن ضيق في الجهاز الهضمي.
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