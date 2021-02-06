طريقة جديدة لعلاج الصداع.. تخلص من الألم فى ثوان معدودة





يبحث كثيرون عن طريقة جديدة لعلاج الصداع الذى يعد من أكثر مشكلات العصر المنتشرة بشكل كبير خاصة أن الاسراف فى المسكنات والادوية له بعض الاثار الجانبية السلبية على الجسم فضلا عن تعود البعض عليها فلم تعد مجدية فى التخلص من الصداع مما دفع البعض لمحاولة التوصل لـ طريقة جديدة لعلاج الصداع تخلو من عيوب الطرق المعتادة.





نقدم لكم في هذا التقرير أكثر من طريقة جديدة لعلاج الصداع بشكل سريع ابرزها العلاج بالتدليك .

للتخلص من الصداع فورا

للتخلص من الصداع فورا جرب هذه النصائح واحصل على شعور أفضل بسرعة.





الكمادات الباردة

للصداع النصفي ، ضع كمادات باردة على جبهتك، يمكن لمكعبات الثلج الملفوفة في منشفة أو كيس من الخضار المجمدة أو حتى الاستحمام البارد أن تخفف الألم، احتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة ، ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.





وسادة تدفئة

فى حالة صداع التوتر ، ضع وسادة تدفئة على رقبتك أو مؤخرة رأسك، إذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية ، فامسك بقطعة قماش دافئة على المنطقة المؤلمة، قد يؤدي الاستحمام الدافئ أيضًا إلى الحيلة.





خفف الضغط على فروة رأسك أو رأسك

إذا كان ذيل الحصان ضيقًا جدًا ، فقد يتسبب ذلك في حدوث صداع، يمكن أيضًا أن تحدث " صداع الضغط الخارجي " من خلال ارتداء قبعة أو عصابة رأس أو حتى نظارات سباحة ضيقة جدًا.





خفض الأضواء

يمكن للضوء الساطع أو الخفقان ، حتى من شاشة الكمبيوتر ، أن يسبب الصداع النصفي، إذا كنت عرضة لها ، فقم بتغطية نوافذك بالستائر المعتمة أثناء النهار، ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق، يمكنك أيضًا إضافة شاشات مضادة للوهج إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك واستخدام مصابيح الفلورسنت ذات طيف النهار في تركيبات الإضاءة الخاصة بك.





تجنب قضم ومضغ الاشياء

يمكن أن يؤذي مضغ العلكة ليس فقط فكك بل رأسك. وينطبق الشيء نفسه على مضغ أظافرك ، وشفتيك ، وداخل الخدين ، أو الأشياء اليدوية مثل الأقلام، تجنب الأطعمة المقرمشة واللزجة ، وتأكد من تناول قضمات صغيرة، إذا كنت تطحن أسنانك في الليل ، اسأل طبيب أسنانك عن واقي الفم لأنه يحد من صداعك .





السوائل

اشرب الكثير من السوائل لأنه يمكن أن يكون سبب الصداع هو الاصابة بالجفاف كما انه فى حالة وجود سبب اخر للصداع فان الجفاف يجعل الحالة تزداد سواء





الكافيين

تناول بعض الشاي أو القهوة أو أي شيء يحتوي على القليل من الكافيين، إذا حصلت عليه مبكرًا بعد بدء الألم ، فقد يخفف من ألم الصداع، يمكن أن يساعد أيضًا مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل عقار الاسيتامينوفين على العمل بشكل أفضل. فقط لا تشرب الكثير لأن انسحاب الكافيين يمكن أن يسبب نوعًا من الصداع





أما للتخلص من الصداع فورا ب استخدم الأدوية فتناولها باعتدال، اتبع الإرشادات الموجودة على الملصق المكتوب على عبوة الدواء وهذه الإرشادات:





اختر السائل بدلا من الحبوب حيث يمتصه جسمك بشكل أسرع.

تجنب ايبوبروفين وغيرها من العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ( المسكنات ) إذا كان لديك فشل القلب أو الفشل الكلوي.

لا تعطي الأسبرين لطفل أقل من 18 عامًا.

تناول المسكنات بمجرد أن تبدأ في الشعور بالألم من المحتمل أن تتغلب عليه بجرعة أصغر مما لو انتظرت.

إذا مرضت في معدتك عند إصابتك بالصداع ، فاسأل طبيبك عما قد يساعدك.

اسأل طبيبك عما يجب أن تتناوله لتجنب الصداع الارتدادي ، وهو الألم الذي يظهر بعد أيام قليلة من تناول مسكنات الألم.

وتأكد من التحدث مع طبيبك حول أعراض الصداع التي يجب ألا تعالجها في المنزل.





مشروبات لعلاج الصداع

يستخدم البعض مشوبات لعلاج الصداع بسرعة ودون مضاعفات جانبية خاصة فى حالة المعاناة من امراض اخري، منها :

فلفل حريف في ماء دافئ





يمكن للمركب الموجود في الفلفل الحار الذي يجعله حارًا ، ويسمى الكابسيسين ، أن يضعف ناقل عصبي مسؤول عن إرسال نبضات الألم إلى الدماغ ، لذلك قم برش القليل من الفلفل الحار في الماء الدافئ واحصل على بعض الراحة.

حليب اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من المغنيسيوم والمعادن الأخرى للمساعدة في وقف الصداع المخيف أو الصداع النصفي ، كما أنه يحتوي على الساليسين ، الذي يتحول إلى حمض الساليسيليك ، المنتج الثانوي الأساسي للأسبرين .. لذلك لديك مسكن طبيعي وآمن للألم، يمكنك تناول حفنة من اللوز ، لكن الحليب يمكن أن يكون منعشًا ومرطبًا للغاية.





شاي الأقحوان

انقع الأوراق في الماء الساخن واصنع الشاي الخاص بك، أضف القليل من حليب اللوز وملعقة من العسل ، فكل ذلك لا يساعد فقط في تخفيف الصداع ، بل يمنع حدوثه أيضًا





زيت السمك السائل

يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، ومضادات الالتهاب القوية التي تقلل الضغط في الأوعية الدموية في الدماغ بينما تقلل أيضًا من خطر التجلط. تشمل الفوائد الأخرى انخفاض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب.





ماء الليمون الدافئ

يجب أن تستهلك مزيل السموم القوي هذا كل صباح بعد الاستيقاظ ، و يقلل ماء الليمون من شدة الصداع ، خاصةً إذا كان الصداع ناتجًا عن ضيق في الجهاز الهضمي.





شاي النعناع

لقد وجد أن النعناع يريح الأعصاب وتشنجات العضلات في القناة الهضمية والتي تظهر أنها تنقل إشارات إلى الدماغ تسبب الصداع، للأمعاء تأثير قوي على الدماغ.





شاي الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ ، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، من المعروف أن الزنجبيل ينشط المواد الأفيونية الطبيعية في الدماغ ، مما يساعد على تخفيف الألم.

عصير اخضر

لن يحافظ العصير الأخضر فقط على نظافة جسمك وإزالة السموم منه ، ولكن من المعروف أن جميع الفيتامينات والمعادن - من الكالسيوم إلى المغنيسيوم إلى فيتامينات ب - تعمل على ترويض الصداع.





علاج الصداع في ثواني

تركز استراتيجية علاج الصداع في ثوانى على تدريب الدماغ للتعامل مع الالم بشكل صحيح حيث تعتمد على تخيل شكل الألم ولونه وموقعه بشكل متكرر حتى يختفي، قال بعض المعلقين إن صداعهم ينتقل من كونه شكلًا داكنًا كبيرًا إلى شكل أخف وأصغر مع تقدم التمرين حتى يتلاشى الألم تمامًا، قال آخرون إنهم كانوا على وشك التقيؤ من الصداع النصفي الرهيب ، لكن هذا التمرين أدى بالفعل إلى الحيلة.

لا يوجد منطق معروف لسبب أو كيف تعمل هذه الخدعة ، ولكن هناك احتمالات ، لها علاقة بالدخول في حالة تأمل، لذلك إذا لم تنجح هذه الطريقة بالذات ، فربما يكون التأمل البسيط هو ما تحتاجه للتغلب على الألم.





يمكنك أيضًا تجربة الممارسات الشاملة الأخرى، هناك الريكي ، والذي يتضمن تسخير طاقة قوة الحياة العالمية للسماح للجسم بشفاء نفسه ؛ تم استخدامه من قبل الممارسين لتخفيف الآلام، من المعروف أيضًا أن الوخز بالإبر مفيد في حالات الصداع والصداع النصفي.





لشيء أبسط ، فإن نفحة من بعض الزيوت الأساسية ، مثل اللافندر أو إكليل الجبل أو النعناع ، لديها القدرة على تهدئة الصداع، وبالطبع ، إذا فشل كل شيء آخر ، لأنه في بعض الأحيان يكن الطب القديم الأفضل.





علاج الصداع بالتدليك بالصور

يعد علاج الصداع بالتدليك من الطرق الجديدة التى بدأ يعتمد عليها بعض المعالجين في مختلف دول العالم مؤخرا، وان كانت لها جذور قديمة فى الطب التقليدي إلا أن الادوية والمسكنات التقليدية سيطرة على الساحة لعقود طويلة.





ورقبتك لبضع دقائق في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر الذي قد ينتج عن الإجهاد، أو قم بالضغط اللطيف والمتناوب على المنطقة المصابة بالألم تستطيع فعل التدليلك بنفسك، يمكن أن يساعد تدليك جبهتك وصدغيك .

تدليك الصداع بعيدا عن التوتر

يمكن للتدليك أن يفك شد العضلات ويساعدك على الاسترخاء ، لذلك يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لصداع التوتر أو التوتر، اطلب من شخص آخر تدليك عضلات رأسك ورقبتك وكتفيك برفق، أو افعل ذلك بنفسك مع تدليك صغير مستهدف، افرك المنطقة المؤلمة برفق على رأسك بأطراف أصابعك لعدة ثوان، استرح وكرر حسب الحاجة.





تخفف تمارين الرقبة من آلام صداع التوتر الناتجة عن تثبيت رأسك في موضع واحد لفترة طويلة، ضع راحة يدك على جبهتك، باستخدام عضلات رقبتك ، اضغط على جبهتك برفق على راحة اليد، حافظ على رأسك منتصبة ويدك وذراعك ثابتان للمقاومة.





تقنيات العلاج بالضغط

قد يساعد في تخفيف ألمك، ضع إبهاميك بالقرب من قاعدة جمجمتك، ابحث عن المنخفضات على كلا الجانبين حيث يلتقي رأسك برقبتك، هم خارج العضلة السميكة التي تمتد إلى أسفل الوسط حوالي " 2 بوصة من المركز"، اضغط للداخل ولأعلى قليلًا بإبهامك حتى تشعر بضغط خفيف، أثناء الضغط ، حرك إبهاميك في دوائر صغيرة لمدة 1-2 دقيقة.





تدرب على الاسترخاء سواء كانت تمارين الإطالة أو اليوجا أو التأمل أو الاسترخاء التدريجي للعضلات ، فإن تعلم كيفية الاسترخاء عندما تكون في منتصف صداع يمكن أن يساعد في تخفيف الألم. قد تتحدث مع طبيبك عن العلاج الطبيعي إذا كنت تعاني من تقلصات عضلية في رقبتك.



المصادر:

webmd







