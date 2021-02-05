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مرأة

لجميع أنواعه.. 3 حلول طبيعية للتخلص من الصداع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:32 م
طرق للتخلص من الصداع
طرق للتخلص من الصداع
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نهى هجرس
يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الصداع، والذى يمكن أن يحدث نتيجة لأسباب مختلفة، وفي جميع الأوقات يمكن أن يكون الصداع مؤلمًا جدًا ويجعل من الصعب عليك العمل بشكل طبيعي.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الصداع..

قرنفل: يمكن استخدام القرنفل كعلاج منزلي لعلاج الصداع النابض بسبب خصائصه المبردة وتسكين الآلام، كما أن للقرنفل فوائد أخرى مثل المساعدة في الهضم وتقوية جهاز المناعة. 

الكيفية: أضف قطرتين من زيت القرنفل في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملح البحر.
قم بتدليك جبهتك وصدغيك برفق. 

أوراق الريحان : عشب ذو رائحة قوية ، يستخدم أوراق الريحان لعلاج الصداع الطبيعي وله العديد من الفوائد المسكنة أيضًا، يعمل زيت أوراق الريحان كمرخي للعضلات ويساعد على التخلص من الصداع الناتج عن التوتر . 

الكيفية : أضف 4 أوراق ريحان في كوب من الماء المغلي واتركه ينضج. 
أضف قطرة من العسل إلى الشاي. اخلطيها جيدًا وشربها ساخنة. 

أوراق النعناع : تحتوي أوراق النعناع على المنثول والمنثون ، والتي لها تأثير التبريد الذي يمكن أن يساعد في إدارة آلام الصداع

طريقة العمل: طحن بعض أوراق النعناع إلى عجينة وتطبيقه على جبهتك والمعابد كلما شعرت بصداع شديد واتركه لمدة 10-15 دقيقة.
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