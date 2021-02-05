لجميع أنواعه.. 3 حلول طبيعية للتخلص من الصداع

يمكن أن يكون الصداع مؤلمًا جدًا ويجعل من الصعب عليك العمل بشكل طبيعي.

قرنفل: يمكن استخدام القرنفل كعلاج منزلي لعلاج الصداع النابض بسبب خصائصه المبردة وتسكين الآلام، كما أن للقرنفل فوائد أخرى مثل المساعدة في الهضم وتقوية جهاز المناعة.





الكيفية: أضف قطرتين من زيت القرنفل في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملح البحر.

قم بتدليك جبهتك وصدغيك برفق.





أوراق الريحان : عشب ذو رائحة قوية ، يستخدم أوراق الريحان لعلاج الصداع الطبيعي وله العديد من الفوائد المسكنة أيضًا، يعمل زيت أوراق الريحان كمرخي للعضلات ويساعد على التخلص من الصداع الناتج عن التوتر .





الكيفية : أضف 4 أوراق ريحان في كوب من الماء المغلي واتركه ينضج.

أضف قطرة من العسل إلى الشاي. اخلطيها جيدًا وشربها ساخنة.





أوراق النعناع : تحتوي أوراق النعناع على المنثول والمنثون ، والتي لها تأثير التبريد الذي يمكن أن يساعد في إدارة آلام الصداع



