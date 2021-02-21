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أحمد شندي يكتب: عذرا صعيد مصر

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:54 م
صدى البلد
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 إن تاريخ مصر، انطلق من الصعيد، وأن حضارات ما قبل التاريخ عن أول وجود لمصريين على أرض الكنانة كان فى الصعيد، وتحديدا فى نقادة، بقنا، والبدارى فى أسيوط، والفيوم، وعندما توصل المصرى للكتابة، وبدأت العصور التاريخية، وتدشين الأسرة الملكية الأولى، ظهر الملك مينا، واستطاع توحيد مصر، واستمرت مصر قوية ومزدهرة طوال الدولة القديمة، حتى عاد الانهيار فى عصر الانتقال الأول، ولم تخرج البلاد من تلك الفترة المظلمة التى استمرت عشرات السنين، إلا على يد منتوحتب الثانى، الذى أعاد توحيد البلاد من جديد، منطلقا من قنا، ثم انهارت مصر، ودخلت فى عصر ظلام جديد، واستمرت فى فوضى عشرات السنين، فجاء أحمس، منطلقا من طيبة «الأقصر» حاليا، ليقود ثورة طرد الهكسوس، أسوأ محتل لمصر عبر تاريخها، واستطاع طردهم وتحرير البلاد، وتوحيدها بكل قوة، مؤسسا الدولة الحديثة، والتى أصبحت مصر فى عهدها إمبراطورية كبرى.

ولا ننسي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صعيد مصر في مقطع فيديو ، من حوار له وقت أن كان مرشحًا للرئاسة عام 2014، قال فيه عن أهل الصعيد :"أرجل ناس وأكتر ناس عندهم كرامة وكبرياء، تعتمد عليهم وتثق فيهم مع كل التقدير لكل المصريين"
 
وعلاوة علي ذلك؛ فالعظماء تولد معهم وفى دمائهم حب الوطن والتضحية هم عظماء في الاعلام والمثقفين والادباء والشعراء والفنانين والرياضيين.

وأرى أن الإعلامي تامر أمين، أصبح دائم الاهانة لشعب مصر العظيم، بقصد او بدون قصد، فلابد من محاسبته فمن أمن العقاب أساء الأدب، فهذا يعد تهديدا واضحا وصريحا للأمن القومي المصري، الأمر الذي يجعل القنوات العميلة بالخارج والحاقدين والمتربصين بالدولة المصرية، يستغلون  مثل هذه التصريحات الأعلامية الغير مسؤولة،  لإشعال الفتنة والفرقة بين ابناء الوطن الواحد.

حفظ الله الوطن حفظ الله الجيش حفظ الله قائد مصر البطل وتحيا مصر وشعبها العظيم رغم انف الحاقدين والمتربصين والأغبياء أعداء الوطن.
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