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اقتصاد

التموين: 2719 محلا تجاريا تشارك في الأوكازيون

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:27 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد المهندس  ايمن حسام الدين – مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، ان عدد المحال المشاركة في الاوكازيون وصل الي 2719 محال تجاريا واحتلت فيه القاهرة نصيب كبير بواقع يصل الي  1176محال تجاريا، ثم الجيزة بواقع 427 محال تجاريا، يليها الاسكندرية بعدد 264 محلا تجاريا، ثم سوهاج بعدد 88 محال تجاريا، واخيرا الغربية بعدد 81 محال تجاريًا.
 
وقال حسام الدين، ان المحال المشاركة بالاوكازيون تتنوع بين محال ( ملابس ، وادوات منزلية)، لتلبية احتياجات المواطنين السلعية خاصة وان التخفيضات بالاوكازيون كبيرة تصل في بعض السلع الي الـ 50 %.
 
وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، اكد حسام الدين ان قطاع التجارة الداخلية قد قام بجولات تفتيشية علي المحال المشاركة للتاكد من الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة بالاوكازيون والتاكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، نتج عنها تحرير عدد 375 محضر تنوعت بين ( 8 محاضر عدم اعلان، محضر بدون تصريح، 361 محاضر اوكازيون وهمي، 5 محاضر لغة عربية ).
 
وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، او الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
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