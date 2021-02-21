بالأرقام.. عدد سكان مصر آخر 10 سنوات ونسبة الزيادة السنوية





وصل تعداد سكان مصر، بحسب آخر تحديث للحكومة المصرية عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 21 فبراير 2021 ، نحو 101.543.758نسمة.





وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد" معدل النمو السكاني في مصر خلال آخر 10 سنوات، وذلك بحسب الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي جاءت كالتالي:









82.76 مليون (2010)

84.53 مليون (2011)

86.42 مليون (2012)

88.4 مليون (2013)

90.42 مليون (2014)

92.44 مليون (2015)

94.45 مليون (2016)

96.44 مليون (2017)

98.42 مليون (2018)

99.8 مليون نسمة (2019)

101 مليون نسمة 2020