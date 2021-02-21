ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بالأرقام.. عدد سكان مصر آخر 10 سنوات ونسبة الزيادة السنوية

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:00 م
الزيادة السكانية-صورة
الزيادة السكانية-صورة ارشفية
Advertisements
آية الجارحي

وصل تعداد سكان مصر، بحسب آخر تحديث للحكومة المصرية عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 21 فبراير 2021 ، نحو 101.543.758نسمة.

وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد" معدل النمو السكاني في مصر خلال آخر 10 سنوات، وذلك  بحسب الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي جاءت كالتالي:


82.76 مليون (2010)
84.53 مليون (2011)
86.42 مليون (2012)
88.4 مليون (2013)
90.42 مليون (2014)
92.44 مليون (2015)
94.45 مليون (2016)
96.44 مليون (2017)
98.42 مليون (2018)
99.8 مليون نسمة (2019)
101 مليون نسمة 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زيادة 282 ألفا في شهرين.. "صدى البلد" يرصد التوزيع الجغرافي للسكان بـ مصر

اقتصادي: الزيادة السكانية تجعل تكلفة الإصلاح والتنمية ضخمة

ارتفاع عدد سكان مصر 282 ألف نسمة خلال شهرين.. و101 مليون و321 ألف نسمة إجمالي الجمهورية والقاهرة في المركز الأول

طفل كل 15 ثانية.. مصر ضمن أكبر 9 دول في معدلات الزيادة السكانية

تقرير: الزيادة السكانية أصبحت "غول" يلتهم التنمية في مصر

التخطيط: مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا في المنصات الوطنية للتنمية المستدامة.. حققنا 506% نموا في الاستثمارات العامة بالصحة والتعليم.. وعلينا خفض معدل الإنجاب

ترشيحاتنا

إنبي يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 ويتساوى مع بيراميدز في النقاط

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

قرارات رادعة من الكاف .. رعب سلالة كورونا الجديدة يهدد دوري أبطال إفريقيا

الوضع مقلق.. نداء عاجل من الصحة العالمية إلى السلطات في تنزانيا بشأن كورونا

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط من تهمة قتل المتظاهرين

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل

في اليوم العالمي للغة الأم .. الأرض تتحدث بـ 7000 لسان .. والأكثر انتشارا ستدهشك