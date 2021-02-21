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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير هضبة أم السيد ومبنى مدينة شرم الشيخ الجديد

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:16 م
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد ، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ الأعمال الإنشائية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها  داخل مدينة شرم الشيخ لمتابعة نسب التنفيذ وتقدم العمل في تلك المشروعات.
 
تابع المحافظ خلال الجولة التفقدية  أعمال تطوير هضبة ام السيد بشرم الشيخ التي يجري بها أعمال تطوير شامل لاضافة مقصد سياحي ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة.

كما انتقل المحافظ لتفقد  طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة ام السيد بطول 1.7 كم وعرض 30 متر والذي تم الانتهاء من الانارة وجاري الانتهاء من أعمال الطبقة الاخيرة لرصف شارع نادي الرياضات ، وجاري أعمال المظلات وانشاء المناطق الترفيهية والتجميلية منها رقعتي شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية أخرى.

وتشمل  الأعمال رفع  كفاءة والتوسعة والتجميل وانشاء  مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن في تلك الطرق .

 كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت .
وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا واضافة سياحية اخرى للمدينة الساحرة .

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال الإنشائية لمبنى مجلس المدينة الجديد ومبنى الخدمات.
 اقرا ايضا : 

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير هضبة أم السيد ومبنى مدينة شرم الشيخ الجديد
محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير هضبة أم السيد ومبنى مدينة شرم الشيخ الجديد
محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير هضبة أم السيد ومبنى مدينة شرم الشيخ الجديد
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