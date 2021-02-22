فيديو جراف | "زلة لسان".. القصة الكاملة لأزمة تامر أمين مع الصعايدة

أثار الإعلامي تامر أمين
ضجة كبيرة فور تصريحاته المثيرة للجدل عن الصعايدة في آخر حلقاته المذاعة على قناة النهار.
ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.
وقال تامر أمين فى الفيديو: "أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت أعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة".
ومن خلال الفيديو جراف التالي نستعرض القصة الكاملة لأزمة تامر أمين والصعايدة.