رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة





طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق الفورى مع الإعلامى تامر أمين لإساءته البالغة لجماهير وأبناء الصعيد، مؤكدًا أن هذا الإعلامى الجاهل بعادات وقيم الصعيد الأصلية ادعى كذبًا وزورًا انه فى الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة حتى يقوم أولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم فى ورش كما يقوموا بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل.





وأكد " قورة " فى بيان له اصدره اليوم، أنه سيتقدم ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإلقائه أمام الجلسات العامة للبرلمان يوم 28 من الشهر الجارى مشيرًا إلى وجود حالة من الغضب والاحتقان الشديدين لدى أبناء وجماهير الصعيد من الإساءة البالغة لهم من تامر أمين.





اقرأ أيضا | تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين





وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أنه طلب من محاميه التقدم ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد هذه الإساءة البالغة من تامر أمين مؤكدًا أنه لن يهدأ له بال إلا من خلال أخذ حق الصعايدة من هذا الجاهل بأحوال وعادات وقيم أبناء صعيد مصر مؤكدًا أن كل ماجاء من كلمات من تامر أمين عن صعيد مصر كذب فى كذب وهو لايعرف أى شيء عن صعيد مصر.





وقال النائب أحمد عبد السلام قورة ان امثال تامر أمين لابد من محاسبتهم ومحاكمتهم وتوقيع اشد العقوبات ضدهم لانهم لايعرفون أى لغة سوى لغة الكذب والإساءة إلى غيرهم بصورة بشعة مؤكدًا ان الصعايدة لن يسكتوا على إساءات تامر أمين ضدهم وسوف يلاحقونه قضائيًا حتى يتم القصاص منه من القضاء المصرى الشامخ.



