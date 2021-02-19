رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق الفورى مع الإعلامى تامر أمين لإساءته البالغة لجماهير وأبناء الصعيد، مؤكدًا أن هذا الإعلامى الجاهل بعادات وقيم الصعيد الأصلية ادعى كذبًا وزورًا انه فى الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة حتى يقوم أولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم فى ورش كما يقوموا بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل.
وأكد " قورة " فى بيان له اصدره اليوم، أنه سيتقدم ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإلقائه أمام الجلسات العامة للبرلمان يوم 28 من الشهر الجارى مشيرًا إلى وجود حالة من الغضب والاحتقان الشديدين لدى أبناء وجماهير الصعيد من الإساءة البالغة لهم من تامر أمين.
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أنه طلب من محاميه التقدم ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد هذه الإساءة البالغة من تامر أمين مؤكدًا أنه لن يهدأ له بال إلا من خلال أخذ حق الصعايدة من هذا الجاهل بأحوال وعادات وقيم أبناء صعيد مصر مؤكدًا أن كل ماجاء من كلمات من تامر أمين عن صعيد مصر كذب فى كذب وهو لايعرف أى شيء عن صعيد مصر.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة ان امثال تامر أمين لابد من محاسبتهم ومحاكمتهم وتوقيع اشد العقوبات ضدهم لانهم لايعرفون أى لغة سوى لغة الكذب والإساءة إلى غيرهم بصورة بشعة مؤكدًا ان الصعايدة لن يسكتوا على إساءات تامر أمين ضدهم وسوف يلاحقونه قضائيًا حتى يتم القصاص منه من القضاء المصرى الشامخ.
ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وذلك لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.
وقال تامر أمين فى الفيديو " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم و الاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة.
وتابع امين : في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له".
واضاف : حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر.
ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا : بتكلم أن في فئة قليلة من اللى بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها.
وأكد تامر أمين: في ناس في الصعيد محترمة وعزيزة وكلها وعي ووطنية وفهم وأرجوكم بلاش زرع فتن وبقول لقناة الجزيرة انتوا طول الوقت عايزين تشوهوا في مصر".