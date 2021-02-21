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أخبار العالم

لبنان.. تسجيل 43 حالة وفاة و1685 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة العامّة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم، الأحد، تسجيل 1685 إصابة جديدة بكورونا "1682 محلية و3 وافدة" ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 355056.

ولفتت الصحة اللبنانية، في تقريرها، إلى تسجيل "43 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 4340"، وفقا لـ"ليبانون ديبايت".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة، و98 أوكتان 1700 ليرة والمازوت 800 ليرة، فيما استقر سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي وفق الوكالة الرسمية اللبنانية: بنزين 95 أوكتان: 31,200 ليرة - بنزين 98 أوكتان: 32200 ليرة - المازوت: 21400 ليرة - الغاز: 24400 ليرة.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، عن رفع جهوزية فوجي إطفاء وحرس بيروت لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي.
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