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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد نسب التنفيذ بمشروع محطة وقود الغاز الثانية بالسوق القديم .. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:39 م
مشروع محطة وقود الغاز
مشروع محطة وقود الغاز
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم أعمال تنفيذ محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها  القومي 19 مارس المقبل، وذلك في  إطار جولاته المتعددة ومتابعته المستمرة للمشروعات الجارى العمل بها على أرض المحافظة.

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ  الأعمال الجارية بمشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعى بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى الشهر القادم من أجل توفير طاقة نظيفة ومتجددة.
 
كما تشتمل المحطة على شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، بالاضافة لمحلات تجارية، وكافتريا توفر الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ.

يشار الي ان هذه المحطة تعد الثانية على مستوى المحافظة ومدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الاولى بمنطقة الرويسات منذ شهرين بحضور وزير البترول، وجارى العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة فضلا على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز اليها.
 
في السياق نفسه تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد ، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ الأعمال الإنشائية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها  داخل مدينة شرم الشيخ لمتابعة نسب التنفيذ وتقدم العمل في تلك المشروعات.

وتابع المحافظ خلال الجولة التفقدية  أعمال تطوير هضبة ام السيد بشرم الشيخ التي يجري بها أعمال تطوير شامل لاضافة مقصد سياحي ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة.

كما انتقل المحافظ لتفقد  طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة ام السيد بطول 1.7 كم وعرض 30 متر والذي تم الانتهاء من الانارة وجاري الانتهاء من أعمال الطبقة الاخيرة لرصف شارع نادي الرياضات ، وجاري أعمال المظلات وانشاء المناطق الترفيهية والتجميلية منها رقعتي شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية أخرى.

وتشمل  الأعمال رفع  كفاءة والتوسعة والتجميل وانشاء  مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن في تلك الطرق .

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا واضافة سياحية اخرى للمدينة الساحرة .

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال الإنشائية لمبنى مجلس المدينة الجديد ومبنى الخدمات.
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