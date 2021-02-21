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رياضة

رزاق سيسيه يحرز هدف تعادل الاتحاد السكندري في شباك أسوان

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:07 م
رزاق سيسه
رزاق سيسه
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حسام الحارتي
أحرز رزاق سيسيه، هدف تعادل الاتحاد السكندري في شباك نادي أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز لتصبح نتيجة اللقاء 1 - 1.

وتمكن رزاق سيسيه من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 30، بعد انفراده بحارس مرمى أسوان ليتمكن من تسجيلها بكل سهولة.

وكان عبد العزيز موسي أحرز هدف تقدم أسوان في الدقيقة 2 من عمر المباراة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام أسوان كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: السيد سالم _ محمود رزق _ داميون لوي _ عمار حمدي

الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ كريم الديب

الهجوم: فوزي الحناوي _ رزاق سيسيه _ روماريو

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