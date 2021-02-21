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البنك الأهلي: نستهدف وصول محفظة المشروعات الصغيرة إلى 100 مليار جنيه.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:27 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد القاضي
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي المصري استطاع التغلب على تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي.


وأضاف "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 70% من الموظفين غير المتعاملين مع الجمهور استمروا في العمل من المنزل، مؤكدا أنه تم تخفيض عدد الموظفين المتعاملين مع الجمهور بنسبة 50% خلال جائحة كورونا.


وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في فروع البنك على مستوي محافظات الجمهورية، معقبا: "استطعنا تحقيق التوازن بين استمرار طرح شهادة الـ15% وحجم اقبال الجمهور"، لافتا إلى أن قيمة شهادة الـ15% التي طرحها البنك تصل إلى 280 مليار جنيه.


وأوضح  نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن عدد فروع البنك الأهلي يصل إلى 525 فرعا علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية في البنك يصل إلى 890 مليار جنيه، مضيفا: "نستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه.
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