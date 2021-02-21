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رياضة

شطة: آجاي لم يخذل موسيماني والأهلي أقوى من بالميراس.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:27 م
عبدالمنعم حسين الشهير
عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة"
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يسرى غازى - عدسة - إيهاب أشرف
أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي أن حصول المارد الأحمر على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية بمثابة إنجاز كبير لافتا إلى أن الفريق الاحمر أقوى من بالميراس البرازيلي. 

قال شطة فى حواره لـ "صدى البلد": مباراة الأهلي والدحيل فى الشوط الأول كان المارد الأحمر استحوذ بشكل كامل نتيجة الرهبة لدى المنافس واختلف الشكل فى ثاني الأشواط ورغم ذلك استطاع الفريق الأحمر تحقيق الفوز.

أضاف: فى مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ وضح أن المارد الأحمر أهاب الموقف نوعا ما ولكن فى الشوط الثاني استطاع تقديم أداء جيد ونحتاج عندما نواجه الفرق الكبيرة ألا يكون لدينا رهبة ونمتلك إحتكاكا كبيرا.

شدد على أن حصد المركز الثالث فى المونديال يعتبر أنجاز كبير جدا وبيتسو موسيماني أداى أداءا جيدا فى التغييرات بتشكيل اللاعبين مشيرا إلى أن تلك السياسة من حق المدرب فقط منوها إلى أنه يجب أن يرفع الجميع القبعة للمدرب الجنوب إفريقيى.

أشار إلى أن تغييرات موسيماني استطاع الفوز بها وكان هناك خلافا كبيرا على الدفع بالنييجيرى آجاي فى المبارايات الأخيرة لكنه أثبت نجاحا لدى الدفع به فى اللقاءات الأخيرة ولم يخذله مشددا على أن البايرن بدأ بشكل ضاغط وقوى ما أربك لاعبى المارد الأحمر فى الشوط الأول.

وقال أيضا : الاهلي أقوى من بالميراس البرازيلي وظهر بشكل جيد ونجح فى الضغط على لاعبى الفريق البرازيلي وحقق فوزا بركلات الترجيح عن جدارة وإستحقاق.
شطة: آجاي لم يخذل موسيماني والأهلي أقوى من بالميراس.. فيديو
شطة: آجاي لم يخذل موسيماني والأهلي أقوى من بالميراس.. فيديو
شطة: آجاي لم يخذل موسيماني والأهلي أقوى من بالميراس.. فيديو
شطة: آجاي لم يخذل موسيماني والأهلي أقوى من بالميراس.. فيديو
شطة: آجاي لم يخذل موسيماني والأهلي أقوى من بالميراس.. فيديو
شطة: آجاي لم يخذل موسيماني والأهلي أقوى من بالميراس.. فيديو
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