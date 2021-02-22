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حوادث

ضبط 6 أطنان لحوم مستوردة فاسدة في القليوبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:01 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 5,95 طن "لحوم مستوردة – كبدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وكانت بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.
 
كان ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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