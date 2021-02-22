أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة يكشف تفاصيل عن معدلات الحماية فى لقاحات كورونا.. فيديو

قال الدكتور اسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة ، ان أي لقاح يمر بالاختبارات السريرية وبعدها يحصل على الموافقة الدوليةثم يحصل على الموافقة المحلية بانه آمن للاستخدام مؤكدا اى لقاح يعبر هذه المراحل آمن وفعال جدا .





واضاف اسلام عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : ليس هناك لقاح آمن للاستخدام بنسبة 100% ولكن اللقاحات تكون امنة للاستخدام من ناحية الآثار الجانبية وهذا يعني أن الآثار الجانبية تكون خفيفة وليست عالية وتمنع حدوث وفيات عند الإصابة بالفيروس .





واوضح اسلام عنان ، نسبة الحماية هي التي تختلف من لقاح إلى آخر ولكن جميع اللقاحات التي تمر بمراحل الإنتاج فعالة ضد الاصابة بفيروس كورونا وضد الوصول إلى حالات خطيرة بسبب الإصابة . إلىآخرالإنتاجالوصولإلىالإصابة



