أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة يكشف تفاصيل عن معدلات الحماية فى لقاحات كورونا.. فيديو

قال الدكتور اسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة ، ان أي لقاح يمر بالاختبارات السريرية وبعدها يحصل على الموافقة الدوليةثم يحصل على الموافقة المحلية بانه آمن للاستخدام مؤكدا اى لقاح يعبر هذه المراحل آمن وفعال جدا .
واضاف اسلام عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : ليس هناك لقاح آمن للاستخدام بنسبة 100% ولكن اللقاحات تكون امنة للاستخدام من ناحية الآثار الجانبية وهذا يعني أن الآثار الجانبية تكون خفيفة وليست عالية وتمنع حدوث وفيات عند الإصابة بالفيروس .
واوضح اسلام عنان ، نسبة الحماية هي التي تختلف من لقاح إلى آخر ولكن جميع اللقاحات التي تمر بمراحل الإنتاج فعالة ضد الاصابة بفيروس كورونا وضد الوصول إلى حالات خطيرة بسبب الإصابة .
وتابع أى لقاح مر بالتجارب السريرية وأثبت كفاءة يمكن للإنسان أن يتناوله وهو مطمئن لافتا إلى أن الحل الوحيد للخروج من جائحة فيروس كورونا سيكون عن طريق تعاطي اللقاحات والحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية .