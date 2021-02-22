استولى على 5 ملايين و700 ألف جنيه.. ضبط المدير المسئول عن مخبز بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (5,731,870 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % ، وبيعها بالسوق السوداء.



