25 فبراير بدء عودة الطلاب بالمدن الجامعية بعين شمس

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة عين شمس، عن الجداول الجديدة لتسكين الطلاب والطالبات، بعد قرارات مد إجازة نصف العام أسبوعا، منوهة إلى انه سوف يتم بدء التسكين من يوم الخميس ٢٥ فبراير الحالي.





وأوضحت ان طلاب الفرقة الاولى والثانية من كلية الالسن الذين لديهم امتحان محادثة او استماع او شفوي، قبل بداية الامتحانات النظرية، يمكن لهم الحضور الي المدينة، والاقامة في اليوم السابق علي الامتحان، ويمكن للطلاب معرفة مواعيد التسكين، من خلال هذا اللينك اضغط هنا.





واكدت علي الالتزام بمواعيد الحضور في الايام المقررة لكل طالب، اعتبارا من الساعه 9 صباحا، وحتي الواحدة ظهرا، وذلك لاجراء الفحص الطبي؛ للتأكد من خلو الطالب من فيروس كورونا .





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