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تعليم

25 فبراير بدء عودة الطلاب بالمدن الجامعية بعين شمس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة عين شمس، عن الجداول الجديدة لتسكين الطلاب والطالبات، بعد قرارات مد إجازة نصف العام أسبوعا، منوهة إلى انه سوف يتم بدء التسكين من يوم الخميس ٢٥ فبراير الحالي.

وأوضحت ان طلاب الفرقة الاولى والثانية من كلية الالسن الذين لديهم امتحان محادثة او استماع او شفوي، قبل بداية الامتحانات النظرية، يمكن لهم الحضور الي المدينة، والاقامة في اليوم السابق علي الامتحان، ويمكن للطلاب معرفة مواعيد التسكين، من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

واكدت علي الالتزام بمواعيد الحضور في الايام المقررة لكل طالب، اعتبارا من الساعه 9 صباحا، وحتي الواحدة ظهرا، وذلك لاجراء الفحص الطبي؛ للتأكد من خلو الطالب من فيروس كورونا .

اقرأ أيضا : 

في سياق اخر اصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين ا. د مصطفي رفعت احمد وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة ، وتعيين ا. د احمد منيب الصباغ وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة وتعيين ا. د عمرو عبد السلام قنديل وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة.
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