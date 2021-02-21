ضبط أدوية مهربة في حملة على صيدليات القليوبية





كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شهد إجراءات استلام قطعة أرض أملاك دولة بمساحه 625 متر2 تابعة لحماية النيل تقع بقرية برشوم بمركز طوخ وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة قرى برشوم الكبرى والصغرى، بتنفيذ شركة قها للصناعات الكيماوية، تحت إشراف فني لمحافظة القليوبية.





يذكر أنه تم التنسيق مع القيادات الأمنية لتسليم قطعة الأرض لإقامة محطة رفع برشوم باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري تشمل عدة أصناف في صورة أكثر من 100 قرص و8 زجاجات و23 كيس و8 لبان، وقد تم تحريز كافة الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القائمين بالحملة.