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برلمان

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:00 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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فريدة محمد - حسن رضوان
أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت عن بدء حملة جديدة لتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد منه ولفتت الي ان النوع المنتشر حاليا جديد خاصة ان مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005 وأن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.


وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذا الأمر جاء ضمن لقاء النواب مع وزيرة الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة وقالت إنها أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة  من الأمصال وأن هناك جرعات جديدة سيصل عددها الى 100 مليون جرعة ستكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من كورونا، ولفتت " عبد الحليم " ان الوزيرة اكدت تطعيم المواطنين باللقاح سيبدا من الأسبوع المقبل.


وأشارت إيناس عبد الحليم إلى أن وزيرة الصحة أكدت أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا إلى صندوق الشهداء وليس من سلطتها، وأنها أكدت على أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذى أصدره القانون الخاص به من المجلس السابق وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل وأن أي طبيب توفي بكورونا سيحصل على تعويض.

وأوضحت عضو اللجنة أن الوزيرة أكدت أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البلازما في العاصمة الإدارية  خاصة أن قانون تجميع البلازما سيصدر قريبا من مجلس النواب.
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