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أخبار البلد

وزيرة الصحة تستعرض جهودها خلال عامين ونصف

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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محمد غالي

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استراتيجية عمل الوزارة على مدار العامين ونصف الماضيين، لتحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، إضافةً إلى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في القطاع الصحي، والمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وذلك أثناء اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم.

 

واعلنت  الوزيرة  عن الاتي:

إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 4 محافظات هي "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتوفير احتياطي استراتيجي للدولة من "الأمصال، اللقاحات، الألبان الصناعية".

 

تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة والتي تشمل "مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم  لطلاب المدارس.

 ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

 ومبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

 ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

 ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي".

 

 وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الطبية وتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.

 

 تطوير منظومة الإسعاف المصرية، والمستشفيات النموذجية.

 

موافقة القيادة السياسية على إدراج المستشفيات المركزية بالمحافظات المدرجة ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

 

الانتهاء من إنشاء 8 مراكز للبلازما، وبنهاية عام 2020 تم الانتهاء من إنشاء 20 مركزًا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

 وذلك بالتوازي مع العمل على إنشاء مصنعين لمشتقات البلازما وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما".

 

سد احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من الأطقم الطبية.

 

لافتة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمد سن المعاش للأطقم الطبية بهدف الاستفادة من خبراتهم الطبية.

 

زيادة أعداد الملتحقين بكليات الطب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وإتاحة مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات تعليمية لطلاب كليات الطب.

 

رفع الكفاءة المهنية للأطقم الطبية لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال توفير عدد من البرامج التدريبة لهم أبرزها التدريب على نظام  طب الأسرة ضمن مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية بمصر.

 

نجاح تطبيق الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب والذي يتم تطبيقه على خريجي كليات الطب بدءًا من دفعة سبتمبر 2019.

 

التتميز بمنظومة بحثية ويتم نشر الأبحاث العلمية في المجلات العلمية الدولية بشكل دوري.

 

حماية الأطقم الطبية خلال آداء عملهم، وتلبية كافة احتياجاتهم، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية.

 

وضع ضوابط لصرف التعويضات لذوي شهداء المهنة من الأطقم الطبية.

 

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