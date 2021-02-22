ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الفرصة الأخيرة للتسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية.. اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
اعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر – لعام 2021 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت DL101AEG21S1 وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 فبراير 2021 من خلال الرابط التالي   


وتبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس وحتى 25 أبريل 2021، ولإنشاء حساب لأول مرة على موقع الدورة برجاء الولوج إلى الرابط التالي 

بينما تقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان يطرح برامج تدريبية

"البحث العلمي" تفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية أونلاين لعام 2021

لكل المصريين.. أكاديمية البحث العلمي تكشف طريقة التقدم لدورة لملكية الفكرية

وظائف جديدة ومسابقات.. تعرف على أنشطة البحث العلمي وكيفية الاشتراك .. وفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية أونلاين لعام 2021

شارك في الدورة العامة للملكية الفكرية مجانا عبر هذا الرابط

آخر موعد للتسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية غدا

ترشيحاتنا

لسه في عمره بقية.. فشل خطة الزوجة والعشيق لقتل الزوج تكشف علاقة محرمة عمرها سنة

عمرو الصفتي: كنت أفضل مدافع في مصر.. والأهلي أصعب من واجهته

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

علقة ساخنة لـ «حرامي» بعد ربطه في عامود إنارة بالفيوم

تعرف على قصة مغني الراب الذى تحول إلى كعكة.. فيديو

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالي بإطلالة شتوية أنيقة