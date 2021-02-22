الفرصة الأخيرة للتسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية.. اليوم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر – لعام 2021 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت DL101AEG21S1 وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 فبراير 2021 من خلال الرابط التالي
وتبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس وحتى 25 أبريل 2021، ولإنشاء حساب لأول مرة على موقع الدورة برجاء الولوج إلى الرابط التالي
بينما تقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية.