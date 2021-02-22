الفرصة الأخيرة للتسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية.. اليوم









وتبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس وحتى 25 أبريل 2021، ولإنشاء حساب لأول مرة على موقع الدورة برجاء الولوج إلى الرابط التالي





بينما تقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية.