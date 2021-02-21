ضبط 3836 قطعة آيس كريم غير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بالفيوم.. صور

شنت الرقابة التموينية والادارة العامة للتجارة بتموين الفيوم ، حملات رقابيه على الاسواق، بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق والانشطة وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم

وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان و محمد موسي واحمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدي و وائل وصفي و توبه محمد و محمد عبد الفتاح و محمود كمال .





وتمكنت الحملة من ضبط "3836 " قطعه آيس كريم غير مطابقة للمواصفات ومصنوعه من خامات مجهوله المصدر وضبط خامات الإنتاج مجهوله المصدر والوان صناعيه محظور استخدامها في التصنيع بمصنع بدون ترخيص بمركز الفيوم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابه العامة التى تولت التحقيق .









وعقد الدكتور حاتم جمال الدين ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، اجتماعا موسعا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة بحضور الدكتور عماد الدين حسن مديرعام إدارة الشئون الوقائية بالفيوم ، والدكتورة مروة احمد فؤاد مسئولة الأمراض المعدية،،والدكتورة اسماء مصطفى مسئولة التطعيمات، و أسامة عبد العليم مراقب التطعيمات .





تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الفيوم ، أوائل شهر مارس المقبل.





و أكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر التطعيمات والمستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى، أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.



