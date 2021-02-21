ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 3836 قطعة آيس كريم غير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بالفيوم.. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:24 م
مصنع الآيس كريم
مصنع الآيس كريم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
شنت الرقابة التموينية  والادارة العامة للتجارة بتموين الفيوم ، حملات رقابيه على الاسواق،   بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق والانشطة وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم 
وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان و محمد موسي واحمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدي و وائل وصفي و توبه محمد و محمد عبد الفتاح و محمود كمال .

وتمكنت الحملة من ضبط "3836 " قطعه آيس كريم غير مطابقة للمواصفات ومصنوعه من خامات مجهوله المصدر وضبط خامات الإنتاج مجهوله المصدر والوان صناعيه محظور استخدامها في التصنيع بمصنع بدون ترخيص بمركز الفيوم وتحرر محضر بالواقعة  واخطرت النيابه العامة  التى تولت التحقيق .


وعقد الدكتور حاتم جمال الدين ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، اجتماعا موسعا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة بحضور  الدكتور عماد الدين حسن مديرعام إدارة الشئون الوقائية بالفيوم ،  والدكتورة مروة  احمد فؤاد مسئولة الأمراض المعدية،،والدكتورة اسماء مصطفى مسئولة التطعيمات، و أسامة عبد العليم مراقب التطعيمات .

تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الفيوم ،  أوائل شهر  مارس المقبل.

وأكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر التطعيمات والمستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى، أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

وطالب  المدير العام الوقائي على سرعة الانتهاء من خطة العمل، موضحا أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الفيوم ، كما أكد على التركيز الجيد على تطعيم الاطفال بالمناطق الحدودية والعشوائية وغير المصريين .
ضبط 3836 قطعة آيس كريم غير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بالفيوم.. صور
ضبط 3836 قطعة آيس كريم غير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بالفيوم.. صور
ضبط 3836 قطعة آيس كريم غير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بالفيوم.. صور
ضبط 3836 قطعة آيس كريم غير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بالفيوم.. صور
ضبط 3836 قطعة آيس كريم غير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بالفيوم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تموين الفيوم يضبط 242 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبز

الرقابة التموينية بالفيوم تضبط صيدليات بدون ترخيص بمركز أبشواى ومركز يوسف الصديق

تموين الفيوم يضبط 50 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة حفظ مجمدات

تموين الفيوم: ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمركز أبشواي

تموين الفيوم: ضبط سلع غذائية ومصنعات لحوم وخضروات مجمدة منتهية الصلاحية

تموين مركز طامية بالفيوم: تحرير 3072 محضرًا ومخالفة بحملات تموينية متنوعة خلال عام 2020

ترشيحاتنا

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

أمطار على 7 محافظات.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية لمدة 48 ساعة.. تفاصيل

عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور

حمو بيكا مع سيارته الجديدة: من حب جمهوري الأوفر ركبوني الرانج روفر

بيان عاجل من داخلية الوفاق بشأن محاولة اغتيال باشاغا

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار