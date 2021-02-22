أخبار التوك شو..إصابة 3 وزراء بـ كورونا..ووزير الرياضة يعلن موقفه من الحجز على أرصدة الزمالك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال اللواء سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، إن موقع جلوبال العالمي يعمل طوال العام على تجميع بيانات عن الجيوش على مستوي العالم وفي نهاية كل عام يعطي التصنيف العالمي لجميع الدول .





أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أعضاء لجنة الصحة أكدوا ضرورة جاهزية الدولة للمرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي الشامل.





قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن تحقيقات برج فيصل انتهت بإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة.





كشف الإعلامي خيري رمضان، عن إصابة ثلاثة من الوزراء بفيروس كورونا، وهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، متمنيًا الشفاء العاجل لهم.





قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن رحلة سفر فريق الزمالك للسنغال كانت مرهقة، واستمر الفريق في الجزائر لمدة 10 ساعات قبل السفر للسنغال بسبب غلق المجال الجوي فوق موريتانيا.





أكد عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، أن الزمالك يحق له التقدم بطلب لتأجيل مباراة تونجيث السنغالي فى دوري أبطال أفريقيا؛ بسبب الظروف الطارئة، وهناك حالات تمت فيها الموافقة على طلب التأجيل.





قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن عدد الاطباء الحاصلين على لقاح كورونا يتغير كل فترة، مضيفا: الوزارة قامت بتطعيم كافة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ويتبقى جزء من الأطقم الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، والآن نتوجه إلى تطعيم باقى الأطقم على مستوى الجمهورية.





وجهت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، نصائح مهمة للأمهات والأباء للتعامل مع بناتهم في سن المراهقة التي وقعت في الحب، مؤكدة أن الفتاة وقعت في الحب بحثا عن الحنان المفقود داخل الأسرة في الأساس.





كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موقف والوزارة من الحجز علي أرصدة الزمالك، مؤكدًا:" هذا الملف لم يعد تابع للوزارة وهناك جهات تحقيق تعمل في هذا الأمر".





قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن خطأ تامر أمين في حق الصعايدة، مشترك مع القناة التي يعمل فيها.



