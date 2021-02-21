البحرين .. تسجيل أكبر حصيلة تعافي من كورونا بواقع 922 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 13436 في يوم 21 فبراير 2021، أظهرت تسجيل 575 حالة قائمة جديدة منها 220 حالة لعمالة وافدة، و 342 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 13 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 922 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 110007.

فيما بلغت عدد الحالات القائمة تحت العناية 71 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 159 حالة، في حين أن 7308 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7379 حالة قائمة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة البلاد.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت أنه بدءًا من غد الإثنين سيتم العمل ‏بالإجراءات الاحترازية الجديدة عبر المنافذ الحدودية لمجابهة فيروس ‏كورونا المستجد.‏

وشملت الإجراءات، إضافة إلى الفحص المخبري عند الوصول للقادمين‏، إجراء فحص جديد بعد 5 أيام، مع خفض رسوم الفحوصات إلى 36 دينارا.‏