ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عودة الهدوء إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:25 ص
وزير داخلية الوفاق
وزير داخلية الوفاق
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت فضائية الشرق السعودية، عن عودة الهدوء إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس؛ عقب انسحاب التشكيلات المسلحة منها. 

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، غادر العاصمة طرابلس عقب محاولة الاغتيال. 

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية، مساء أمس، الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة سيطرة مجموعات مسلحة على وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد ساعات من محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا. 

وفي أعقاب محاولة الاغتيال، اشتبك أفراد أمن مع هاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والحرس المرافق للوزير. 

وقالت وزارة الداخلية إن فتحي باشاغا تعرض إلى محاولة اغتيال خلال رجوعه إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث قامت سيارة مصفحة بفتح النار مباشرة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة ووفاة أحد المهاجمين وإصابة اثنين منهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العربية: وصول وفد مصري إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية من محاولة اغتيال

ليبيا.. أول تعليق من أمريكا على محاولة اغتيال باشاغا

بيان عاجل من داخلية الوفاق بشأن محاولة اغتيال باشاغا

ليبيا.. المستشار عقيلة صالح يعلق على محاولة اغتيال باشاغا

بعد محاولة اغتيال باشاغا.. ميليشيات مسلحة تسيطر على وسط طرابلس.. فيديو

ترشيحاتنا

فريق الزمالك يخضع لمسحة كورونا

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

تعرف على أفضل عائد من شهادة استثمار بنك مصر

إصابة 3 وزراء بـ كورونا.. تعرف عليهم ..فيديو

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي لصدي البلد: لم يصلنا شيء رسمي عن استكمال مباريات الموسم الماضي لدوري اليد

Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار