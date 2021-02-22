كشفت فضائية الشرق السعودية، عن عودة الهدوء إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس؛ عقب انسحاب التشكيلات المسلحة منها.





وذكرت وسائل إعلام عربية، أن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية ، فتحي باشاغا ، غادر العاصمة طرابلس عقب محاولة الاغتيال.





ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية، مساء أمس، الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة سيطرة مجموعات مسلحة على وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد ساعات من محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.





وفي أعقاب محاولة الاغتيال، اشتبك أفراد أمن مع هاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والحرس المرافق للوزير.





وقالت وزارة الداخلية إن فتحي باشاغا تعرض إلى محاولة اغتيال خلال رجوعه إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث قامت سيارة مصفحة بفتح النار مباشرة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة ووفاة أحد المهاجمين وإصابة اثنين منهما.