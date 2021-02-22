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فن

من الأقصر.. علا رشدي تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:49 ص
علا رشدي
علا رشدي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها بصورة جديدة من الأقصر، نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".


وظهرت علا رشدي، داخل أحد المعابد الأثرية بمدينة الأقصر، معلقة على الصورة "يمكنني أن أشم رائحة التاريخ".


وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 


وتدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


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