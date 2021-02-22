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باحث يكشف خطورة اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الارهابية.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:46 ص
منير أديب
منير أديب
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إبراهيم القادري
قال منير أديب الباحث في شئون الجماعات الارهابية، اللجان الالكترونية لجماعة الاخوان الارهابية لا تعمل فقط علي رد خصوم التنظيم ولكنها تعمل أيضا علي ردع المتحالفين معها إذا حدث خلاف بينهم  مؤكدا أن هذه اللجان تتكون من مجموعة من الأشخاص .

وأضاف منير أديب  خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " : القائمين على إدارة هذه اللجان الالكترونية لديهم القدرة علي حشد عشرات الالف من الإخوان المصريين وغير المصريين بالاضافة للاخوان من جنسيات أخرى وهذا يكون سبب في خروج اى موضوع لهم ترند ومن الممكن ان يصل عدد اللجان الإلكترونية إلى 100 لجنة .

واوضح منير اديب ، اللجان الالكترونية تعمل على تخويف وترهيب المواطنين من خلال كلمات وجمل مفبركة مؤكدا أن جميع ما ينشر من قبل هذه اللجان الالكترونية التابعة للجماعة الإرهابية غير صحيح لأنها تعمل على اغتيال المواطنين معنويا وأن هذه شبيه بالكتائب التي أنشأها حسن البنا .

وتابع ان تنظيم الجماعة الارهابية الان يختلف عن التنظيم في الماضي مؤكدا أن التنظيم وصل الآن إلى مرحلة الشيخوخة وينهار الآن بسبب انهيار الفكرة المؤسسة والانقسامات التي تحدث به هي انقسامات حقيقة .
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