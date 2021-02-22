باحث يكشف خطورة اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الارهابية.. فيديو

قال منير أديب الباحث في شئون الجماعات الارهابية، اللجان الالكترونية لجماعة الاخوان الارهابية لا تعمل فقط علي رد خصوم التنظيم ولكنها تعمل أيضا علي ردع المتحالفين معها إذا حدث خلاف بينهم مؤكدا أن هذه اللجان تتكون من مجموعة من الأشخاص . الجماعاتأيضاإذاأنتتكون منالأشخاص





وأضاف منير أديب خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " : القائمين على إدارة هذه اللجان الالكترونية لديهم القدرة علي حشد عشرات الالف من الإخوان المصريين وغير المصريين بالاضافة للاخوان من جنسيات أخرى وهذا يكون سبب في خروج اى موضوع لهم ترند ومن الممكن ان يصل عدد اللجان الإلكترونية إلى 100 لجنة .





واوضح منير اديب ، اللجان الالكترونية تعمل على تخويف وترهيب المواطنين من خلال كلمات وجمل مفبركة مؤكدا أن جميع ما ينشر من قبل هذه اللجان الالكترونية التابعة للجماعة الإرهابية غير صحيح لأنها تعمل على اغتيال المواطنين معنويا و أن هذه شبيه بالكتائب التي أنشأها حسن البنا . علىالمواطنينمفبركةأنينشرهذهالإرهابيةلأنهاعلىالمواطنينأنأنشأهاالبنا



