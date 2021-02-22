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رياضة

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد تألقه مع بيراميدز

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:11 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_صبحي بعدما تألق في مباراة الأمس، مع فريق بيراميدز، وإحرازه هدفا في شباك فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

"‏صفقه ممتازه من بيراميدز واداره تسويق ممتازه #رمضان_صبحي" و "‏كل الدعم موفق بإذن الله أتمني أشوفك في الزمالك  ‎#رمضان_صبحي ".

وقال آخرون "‏‎#رمضان_صبحي اتمنى يكون في الزمالك لأنه نجم كبير " و "‏‎#رمضان_صبحي
اللى يضحك ف الموضوع الزملكاويه بعد ما كانو بيكرهو رمضان ويشتموه بسبب وبدون سبب لما وقف ع كرامتهم بالكرة، دلوقتى بقى حبيبهم  والاهلاويه بقى هيسيبو فرحتهم ببطولة افريقيا وفرحتهم بتالت العالم وفرحتهم انهم اكتر نادى حقق بطولات في القرن الـ21 ويتغاظوا من جون".
وتأهل فريق بيراميدز الي دور المجموعات بعد الفوز علي راسينج كلوب بطل كوت ديفوار 4-0 بمجموع اللقاءين فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي ضمن دور الـ32 التمهيدي، بمنافسات كأس الكونفدرالية الافريقية .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مهاجم منتخب اوروجواي دييجو رولان بعد عرضية رائعة من احمد ايمن منصور .

جاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 74 عن طريق رمضان صبحي بعد مرواغه رائعه لدفاع وحارس راسينج كلوب فى لقطه مهارية .

وفاز بيراميدز فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.

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