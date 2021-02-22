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رياضة

حارس أسوان: 3 نقاط تفصلنا عن المربع الذهبي.. والعودة للأهلي «حلم».. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:20 ص
عمر رضوان
عمر رضوان
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محمد رشاد
قال عمر رضوان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع أبناء الجنوب، بالموسم الحالي، مشيرا إلى أن الفريق يتبقى أمامه 4 نقاط للوصول إلى المربع الذهبي فى جدول ترتيب المسابقة.

وأضاف عمر رضوان ،خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»: "وصولنا للمركز العاشر أمر جيد، ويفصلنا عن المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، وأتمنى التوفيق مع أسوان".

وأكد :" هناك روح بين اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية، نسعى لتحسين مركزنا الفترة المقبلة وأشكر الجماهير على الدعم".

وأكمل:" المستوى الذي أقدمه، يأتي بتوفيق الله، ثم بمساعدة زملائي، وأتمنى أن أعود للأهلي يوما ما ، إنه حلم كبير وشرف لي تشبيهي بمحمد الشناوي، وأركز حاليا لتحقيق نتائج جيدة مع فريقي".

وأتم :" المنافسة قوية بين حراس المنتخب الأوليمبي، ولا نسمح لأي حارس باللعب على حسابنا في الأولمبياد".
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