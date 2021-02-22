اجتماع فني ومؤتمر لـ باتشيكو الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال

يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المؤتمر الصحفي المقرر لمواجهة فريق تونجيث السنغالي غدا في ملعب لاديور الذي يستضيف المواجهة.
وسيشهد المؤتمر الحديث عن المواجهة الأفريقية، والاستعداد لها في ظل ضيق الوقت قبل المباراة.
ووصل الزمالك مساء أمس الأحد إلى السنغال بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة 24 ساعة، ويستعد الفريق لمواجهة تونجيث السنغالي الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كما يعقد باتشيكو صباح الاثنين الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيث السنغالي للاتفاق على كافة تفاصيل اللقاء المقرر له الثلاثاء في تمام السادسة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السنغال بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويحضر الاجتماع من نادي الزمالك كلا من د. منتصر الرملاوي إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسئول المهمات بالنادي، ومندوب من الجانب السنغالي، وطاقم التحكيم الغاني بقيادة دانيال لاريا.