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رياضة

هاشتاج #مانشستر_سيتي يتصدر تويتر بعد الفوز على أرسنال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:08 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # مانشستر_سيتي بعد الفوز على أرسنال بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

 "‏كل يوم وكل موسم أتأكد أن السيتي يملك أفضل مدرب في العالم، حتى وان خسر دوري الأبطال عشر سنوات قدام" و "‏السيتي يحقق 18 فوز على التوالي قوة بيب غير طبيعية هذا المدرب حطم كل الارقام القياسية ".

وقال آخرون "‏حاليًا .. السيتي فاز بـ13 مباراة بالبريمرليج على التوالي .. وسجل 32 هدفا فيها هناك نادٍ سابق فعلها بتاريخ الدوري الانجليزي ..وهو نفسه مانشستر سيتي مع نفس المدرب و مع عدد الاهداف المسجلة و كانت ما بين ( فبراير حتى اغسطس 2019 )" و " ‏ان تخرج بالشوط الاول امام قوة السيتي بهدف وحيد . فهذا عمل مشرف ويشكر ياارتيتا ‎#الارسنال ‎#السيتي".

وفاز مانشستر سيتي على نظيره أرسنال بهدف نظيف، في قمة الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 59 في المركز الأول، فيما توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز العاشر.

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