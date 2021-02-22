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رياضة

بازوكا: الإسماعيلي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك.. وبعض اللاعبين يجب محاسبة من تعاقد معهم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:51 ص
لاعبوا الاسماعيلي
لاعبوا الاسماعيلي
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محمد رشاد
أشاد سيد عبد الرازق بازوكـا  نجم نادي الإسماعيلي السابق، بلاعبي الفريق، مؤكدا أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، ولم يستحقوا الخسارة.
 
وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ التعادل أمس أمام إنبي بمثابة الهزيمة ، الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق هدف التعادل قبل النهاية بدقيقتين .

واختتم بازوكا ، جمهور الاسماعيلي يقف دائمًا خلف الفريق ، و يساند اللاعبين دائمًا في التدريبات ، ولكن غالبية لاعبي الفريق لا يصلحون لارتداء قميص الدراويش.

وأعرب سيد عبد الرازق بازوكا عن غضبه من الجيل الحالي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، مشيرًا إلى أنه لابد من محاسبة كافة المسئولين الذين أتوا بهؤلاء اللاعبين غير المؤهلين تمامًا للعب بصفوف الفريق .

وأردف بازوكا: "لا أتفهم كيف تم التعاقد مع هؤلاء اللاعبين و من أتى بهم ، كما أن هناك بعض اللاعبين رفضوا الإنضمام للإسماعيلي وهو أمر لم يحدث من قبل ، فالنادي الاسماعيلي إضافة كبيرة لأي لاعب وأي مدير فني".
 
واختتم بازوكا ، خط دفاع الفريق ثغرة واضحة هذا الموسم ، ولم يتم معالجتها ، كما أن باهر المحمدي يعاني من إصابة قوية ولا نعلم موعد عودته إلى الملاعب".
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