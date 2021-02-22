لمن اتموا 18 عاما.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

بمجرد أن يتم الشاب أو الفتاه سن الـ 18 عاما؛ يبدأ الكثير منهم في تعلم القيادة؛ لاستخراج رخصة القيادة، وهذا الأمر يشغل بال الكثيرين من الشباب.
1- ضرورة الذهاب إلى المرور حسب العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي.
2- يجب على إحضار أصل البطاقة الشخصية .
3- شراء نموذج 256 مرور ، وهو نموذج معروف طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص .
4-ضرورة استخراج الشهادتين الطبية باطني ، وعيون ، وحاليا ، وسيتم عملها بوحدة المرور الخاصة بك حسب المربع السكني.
6- ضرورة تقديم المؤهل الدراسي ، مع الإطلاع على الأصل.
7-يشترط النجاح في الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور ، مع إحضار شهادة المخالفات في حالة التجديد .
8-رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم ، مع رسم الضريبة 615 جنيه ، شاملة.
9-ضرورة إحضار نموذج 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.
10-نموذج 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.
وفي السطور التالية، يقدم موقع "صدى البلد" الأوراق المطلوبة لإستخراج رخصة قيادة السيارة الملاكي لمن أتمو الـ 18 عاما.
1- ضرورة الذهاب إلى المرور حسب العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي.
2- يجب على إحضار أصل البطاقة الشخصية .
3- شراء نموذج 256 مرور ، وهو نموذج معروف طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص .
4-ضرورة استخراج الشهادتين الطبية باطني ، وعيون ، وحاليا ، وسيتم عملها بوحدة المرور الخاصة بك حسب المربع السكني.
5- تقديم 4 صور حديثة، مقاسها 4 × 6 .
6- ضرورة تقديم المؤهل الدراسي ، مع الإطلاع على الأصل.
7-يشترط النجاح في الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور ، مع إحضار شهادة المخالفات في حالة التجديد .
8-رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم ، مع رسم الضريبة 615 جنيه ، شاملة.
9-ضرورة إحضار نموذج 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.
10-نموذج 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.