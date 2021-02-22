لمن اتموا 18 عاما.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة



1- ضرورة الذهاب إلى المرور حسب العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي.



2- يجب على إحضار أصل البطاقة الشخصية .



3- شراء نموذج 256 مرور ، وهو نموذج معروف طلب الحصول على



4-ضرورة استخراج الشهادتين الطبية باطني ، وعيون ، وحاليا ، وسيتم عملها بوحدة المرور الخاصة بك حسب المربع السكني. 1- ضرورة الذهاب إلى المرور حسب العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي.2- يجب على إحضار أصل البطاقة الشخصية .3- شراء نموذج 256 مرور ، وهو نموذج معروف طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص .4-ضرورة استخراج الشهادتين الطبية باطني ، وعيون ، وحاليا ، وسيتم عملها بوحدة المرور الخاصة بك حسب المربع السكني.





5- تقديم 4 صور حديثة ، مقاسها 4 × 6 .



6- ضرورة تقديم المؤهل الدراسي ، مع الإطلاع على الأصل.



7-يشترط النجاح في الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور ، مع إحضار شهادة المخالفات في حالة التجديد .



8-رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم ، مع رسم الضريبة 615 جنيه ، شاملة.



9-ضرورة إحضار نموذج 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.



10-نموذج 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.

