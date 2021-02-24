محبوس في البيت من 8 سنين.. مأساة شاب غير قادر على الحركة وهذا ما يطلبه من الدولة.. شاهد

"بقالي 8 سنين مخرجتش من البيت.. نفسي أمشي على رجلي كويس ومعاش يكفيني".. بهذه الكلمات بدأ الشاب عامر رمضان مصطفى سرد قصته المأساوية بسبب مجموعة بلطجية في عام 2013.









عامر لم يستكمل عامه الثالث والثلاثين، في ريعان شبابه لا يستطيع السير، بدأت قصته بطلقتين من بلطجية تسببتا في قطع جزء من قدمه وأصبحت اليسرى أقل من اليمنى بـ 10 سنتيمترات.









بدأ عامر سرد مأساته لـ"صدى البلد" قائلا: "كنت جاي من شغلي وراكب الموتوسيكل بتاعي وفجأة عدت مظاهرة ولقيت بلطجية ضربوني بالنار"، مشيرا إلى أن الطلقات استقرت في قدمه اليسرى واحدة أسفل الركبة والأخرى في الفخذ، مما تسبب في تهشم عظام قدمه.









وأضاف أن شباب المنطقة نقلوه للمستشفى وتم استخراج الرصاص، ولكن ظل أثرها، حيث تسببت في خلع عظمة القدم من الحوض، وكذلك كسر في العظمة أسفل الركبة.









وأوضح: "عملت أكتر من 9 عمليات ومفيش فايدة، ولسه في التهابات ورجلي مش بتلحم ونفسي أخف عشان ارجع اشتغل واصرف على البيت".









وتابع: "لما رحت المستشفى رفضوا يطلعولى تقرير عشان يطلعلى معاش مصابين، كل اللي طالبه إنهم يطلعوا لي معاش مصابين ونفسي الدولة تعالجنى لأن الحال على قده".









أما والدة عامر، فقالت بصوت متقطع يغلب عليه الحزن: "ابنى قاعد مش قادر يتحرك، راح عز شبابه، نفسي الدولة تبصلنا وتدينا معاش".









وأضافت: "عملنا عمليات كتير وصرفنا فلوس كتير لكن مفيش فايدة، ومحتاج عملية بـ ٥٠ ألف جنيه عشان العظم يلم تانى ومش قادرين ندفعهم".







