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رياضة

علاء نبيل: متعجب من استبعاد ديانج في الأهلي.. ودور أفشة سينعدم أمام سيمبا في هذه الحالة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:11 ص
ديانج وأفشة
ديانج وأفشة
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محمد رشاد
يرى علاء نبيل، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن  محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي  قادر على تعويض علي معلول في قيادة الجبهة اليسرى بمباراة سيمبا التنزاني ، مشيرا إلى أن دور أفشة سينعدم حال لعب موسيماني المباراة بثلاث لاعبين ارتكاز أمام سيمبا . 

وقال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي، إن الدفع بمحمد مجدي أفشة حال دفع موسيماني بـ3 لاعبين في وسط ملعب الأهلي بمباراة سيمبا لن يكون مجديا للفريق الأحمر، خاصة أنه لا يجيد اللعب على الأطراف، سواء يمينا أو يسارا، وقد يدفع به موسيماني لتحقيق الهدف من المباراة، ثم يسحبه ويدفع بلاعب وسط ثالث لتأمين وسط ملعبه.

وأضاف نبيل أن  ثنائية بدر بانون وأيمن أشرف الأفضل في دفاع الأهلي؛ لأن بانون يمتاز بالهدوء داخل الملعب وأشرف يمتاز بالقوة والحماس.

وتعجب نبيل من استبعاد أليو ديانج من المشاركة الأساسية مع الأهلي، رغم أنه كان في أعلى فورمة له قبل تجميده، مؤكدا أن ديانج من أرقى اللاعبين الأجانب في مصر ويملك ذكاء كبير داخل الملعب، مفسرا ذلك بأنه قد يكون لأن اللاعب يحصل على كروت صفراء كثيرا، ولكنه ليس مبررا على استبعاده من المشاركة.

وأضاف أنه يجب على موسيماني منح الفرصة لمحمد شريف؛ لأنه لاعب مميز ويستحق الحصول على فرصة كاملة مع الفريق الأحمر، موضحا أنه يجب مساندة مروان محسن من الجمهور والنادي، رغم أنني من أكثر الأشخاص الذين هاجموه، وفي الفترة الحالية لا بد من دعم اللاعب لأنه تأثر بالانتقادات، وعلينا الحفاظ على لاعبينا.
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علاء نبيل: متعجب من استبعاد ديانج في الأهلي.. ودور أفشة سينعدم أمام سيمبا في هذه الحالة

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