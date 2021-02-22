متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

يحق لشركة توزيع الكهرباء فسخ عقد التوريد وفصل التغذية الكهربائية ورفع العداد وذلك فى عدة حالات اهمها ما يلي:





أولا: مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي





1-في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).





2-في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفتھ في عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء)





3-في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).





4-في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).



