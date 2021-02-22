ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة باكستانية: إسلام آباد تدعم مساعي روسيا لتحقيق السلام في أفغانستان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد مسؤولون ومصادر دبلوماسية في باكستان دعم إسلام آباد لأي جهد يسهم في تحقيق السلام في أفغانستان.
وذكرت صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تحضر باكستان اجتماعا حاسما في وقت لاحق من شهر فبراير الجاري بالعاصمة موسكو، والذي تعقده روسيا بهدف استئناف عملية السلام الأفغانية المتوقفة.
وأطلقت روسيا مبادرة دبلوماسية لترتيب لقاء بين باكستان والولايات المتحدة والصين وإيران من أجل تطوير "آلية جماعية" لجهود السلام الأفغانية.
وتضغط موسكو من أجل استضافة الحوار الأفغاني المتعثر. وأحرزت المحادثات المنطلقة في سبتمبر الماضي بين حكومة أفغانستان وطالبان تقدما بطيئا بسبب الخلافات بين الجانبين. وأصبح الوضع أكثر غموضًا بعد أن قررت الإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة صفقة 29 فبراير 2020 الموقعة بين واشنطن وطالبان.
وعلى هذه الخلفية، تبذل روسيا جهودًا لاستئناف المحادثات بين الأفغان. ولهذا الغرض، قام الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان السفير زامير كابولوف بزيارة إسلام أباد مؤخرًا وطلب دعم باكستان لمبادرة موسكو.
وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي، قالت مصادر دبلوماسية للصحيفة الباكستانية إن إسلام آباد دعمت المبادرة وستحضر الاجتماع.
واستضافت موسكو اجتماعا مماثلا في 2018 حيث كانت حركة طالبان الأفغانية لأول مرة على الساحة الدولية. وحضرت الولايات المتحدة الاجتماع كمراقب. وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم رسميًا إلى مبادرة موسكو، لكن من المؤكد أن إيران والصين ستحضران الاجتماع.
ويأتي هذا التطور في وقت تتوقف فيه عملية السلام على المحك بعد أن أشارت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي /الناتو/ إلى أنهما قد لا تسحبان قواتهما بحلول الأول من مايو المقبل والذي نص عليه الاتفاق الولايات المتحدة وطالبان.


Advertisements
Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو