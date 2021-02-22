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منوعات

بعد قصة حب 50 سنة.. سيدة تكتشف رسالة غرامية قديمة بين زوجها وصديقتها المقربة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت سيدة سبعينية بحالة من الصدمة بعد عثورها على رسالة قديمة مطوية في خزانة زوجها، ويبدو أنها قديمة للغاية، لأن الخط المكتوبة به لحقبة قديمة جدا ولكنها شعرت بالغيرة الشديدة. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 71 سنة طلبت الطلاق بعد زواج دام لأكثر من 50 عامًا من زوجها الذي جمعته بها قصة حب اسطورية شهدت عليها أجيال. 

وأصيب أبناء السيدة بالصدمة الشديدة عندما علموا رغبتها بالانفصال، وسألوها عن السبب فصارحتهم بأمر تلك الرسالة الغرامية، فإنها تشير إلى أنه كان يخونها في يوم من الأيام. 

وظن أحد أبنائها أن الرسالة قد تكون قبل أن يتزوجها، إلا أن التاريخ الموقّعة به الرسالة كان بعد زواجهما بسنة واحدة، أي أنه كان يخونها، وبعد أن قرأت الاسم الذي وقع الرسالة اكتشفت صدمة أكبر أن تلك السيدة كانت صديقتها المقربة التي تحكي لها تفاصيل علاقتها بزوجها.
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